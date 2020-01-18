Пьяный харьковчанин «минировал» Коммунальный рынок

Правоохранители разоблачили 44-летнего харьковчанина, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании рынка по проспекту Героев Сталинграда.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом поступила в полицию 17 января около 15:05.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции, патрульные полицейские.

Правоохранители осмотрели 25000 кв. метров территории, эвакуировали 1500 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

Правоохранители установили, что ложное сообщение сделал 44-летний харьковчанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли у него мобильный телефон, с которого был осуществлен вызов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости