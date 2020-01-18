Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:25
Просмотров: 14

В Краснограде ночью из горящего дома спасли мужчину

В Краснограде ночью из горящего дома спасли мужчину

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия спасателей в доме горели деревянные конструкции стен, перекрытия и крыши на площади около 15 кв.м.

Все помещения были сильно задымлены.

В середине дома в это время находился 51-летний мужчина, который пытался потушить пламя, но надышался угарным газом, потерял сознание и самостоятельно эвакуироваться уже не мог.

Спасатели немедленно вынесли его на свежий воздух и там мужчина уже пришел в себя.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.

В 3:33 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 4:35 полностью ликвидировали.

По данным ГСЧС, причиной возникновения пожара, скорее всего, стало короткое замыкание электропроводки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 