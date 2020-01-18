В Краснограде ночью из горящего дома спасли мужчину

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия спасателей в доме горели деревянные конструкции стен, перекрытия и крыши на площади около 15 кв.м.

Все помещения были сильно задымлены.

В середине дома в это время находился 51-летний мужчина, который пытался потушить пламя, но надышался угарным газом, потерял сознание и самостоятельно эвакуироваться уже не мог.

Спасатели немедленно вынесли его на свежий воздух и там мужчина уже пришел в себя.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.

В 3:33 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 4:35 полностью ликвидировали.

По данным ГСЧС, причиной возникновения пожара, скорее всего, стало короткое замыкание электропроводки.

Агентство Телевидения Новости