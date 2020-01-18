Полицейские изъяли у мужчины посылку с наркосредствами
17 января у дома по улице Академика Павлова полицейские изъяли у 23-летнего харьковчанина посылку с наркосредствами, которую он получил через курьерскую службу.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В ней находились 2 пакета с амфетамином, общим весом около 300 граммов, а также 6 пакетов с психотропным веществом PVP, общим весом около 580 граммов, банковскую карточку и мобильный телефон.
Обнаруженное правоохранители изъяли и все изъятое направили на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Полицейские устанавливают источник снабжения наркосредств и преступные связи задержанного.