В МВФ рассказали, когда примут решение о новой программе для Украины
Международный валютный фонд (МВФ) примет решение относительно программы помощи Украине после того, как Киев выполнит все предварительные условия. Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона.
По ее словам, на данный момент представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.
"На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены.
Работа продолжается, представители продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету", - сказала она.
Ранее, 8 декабря, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по новой программе сотрудничества.
Позже в МВФ уточнили, что договоренность о новой программе сотрудничества с Украиной является предварительной.