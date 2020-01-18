Полиция разоблачила чиновника в растрате имущества

В Харькове правоохранители пресекли преступную деятельность должностного лица, совершившего растрату средств.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета в период с 2017 по 2019 годы совершил растрату в пользу одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Полицейские установили, что в ходе выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, растрата происходила путем списания обратной суммы отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, чем был причинен значительный материальный ущерб - на сумму в почти два миллиона гривен.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по частям 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости