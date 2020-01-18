В российском аэропорту у пассажирского самолета загорелся двигатель (видео)

В аэропорту Новосибирска в России загорелся двигатель самолета, который готовился к вылету во Вьетнам.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сообщение местной прокуратуры.

Отмечается, что на борту находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа.

Командир самолета прервал взлет и запустил систему пожаротушения.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Людям выслали резервный самолет.

В новосибирском аэропорту Толмачёво произошло воспламенение топлива в двигателе самолёта Airbus A-321 авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс Новосибирск - Камрань (Вьетнам). Эвакуировали 180 пассажиров, никто из них не пострадал. pic.twitter.com/npM15w38lF

— Альбац Манделаки (@albatsmandel) January 18, 2020

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