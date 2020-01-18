В аэропорту Харькова задерживаются и отменяются рейсы
В международном аэропорту Харькова задерживаются и отменяются рейсы.
Об этом сообщается на онлайн-табло харьковского аэропорта.
Так, согласно информации с табло, отменен авиарейс «Харьков-Киев», который должен был вылететь в 17:35.
Также отменен рейс на Варшаву, который должен был отправиться в 18:00. И в Стамбул самолет из Харькова должен был вылететь в 20:00, однако рейс был отменен.
А также рейс в Вену. Который должен был отправиться в 18:35, задержан до 20:10.
О причинах отмены и задержки рейсов не сообщается, однако отметим, что сегодня вечером, 18 января, на город опустился плотный туман.
Как предупреждает Харьковский Гидрометцентр, сегодня ночью и в первой половине дня 19 января по области и городу ожидается туман, видимость ограничена до 200 - 500 метров.
Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.
По данным синоптиков, в области температура ночью ожидается 1 - 6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
По городу температура воздуха ночью составит 2 - 4° мороза, днем 1 - 3° тепла.