Украинскому журналисту запретили въезд в РФ и Крым на 34 года

Оккупационные власти запретили въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса Article 20 Тарасу Ибрагимову на территорию Крыма и РФ на 34 года.

Об этом Ибрагимов сам написал на своей странице в Facebook.

«До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым», — сообщил он.

По словам журналиста, причиной запрета стала личная неприязнь.

По данным СМИ, в качестве основания запрета в погранслужбе РФ сослались на норму федерального закона № 27 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», предполагающую запрет на въезд в Россию, «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

Агентство Телевидения Новости