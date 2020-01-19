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Где в Харькове сегодня нет воды

Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 19 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9 часов утра воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Павлова, 315, 319, ул. Барабашова, 40, ул. Героев Труда, 2/48, 4, 4 а-г, 10, 12, 12 а-е, 20 а-б,  20/321 до 20:00 18.01.20 г.

Московский район: 

ул. Светлая, 17 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №4, стояк) до 18:00 19.01.20 г.

Немышлянский район: 

ул. Ферганская, 33-б (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 19.01.20 г., ул. Харьковских дивизий, 19/1 (п. №2, стояк),  ул. Маршала Рыбалко, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 20.01.20 г.

Основянский район: 

пр. Гагарина, 176 (п. №5, стояк) до 17:00 19.01.20 г., ул. Новомясницкая, 6 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 19.01.20 г.

Шевченковский район: 

ул. Алексеевская, 30 (п. №2), пр. Победы, 68-г (п. №4, стояк), ул. Архитекторов, 26 (п. №1, стояк),  ул. Культуры, 16-а (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 20.01.20 г.

 

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