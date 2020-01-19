Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:33
Просмотров: 85

В Харькове водитель-нарушитель правил дорожного движения сломал палец патрульному

В Харькове водитель-нарушитель правил дорожного движения сломал палец патрульному

В Харькове водитель автомобиля, нарушивший правила дорожного движения, причинил телесные повреждения патрульному, остановившему его.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, днем ​​18 января в Харькове патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение правил дорожного движения, водитель которого во время управления транспортным средством разговаривал по мобильному телефону.

Отмечается, что при общении с полицейскими мужчина начал провоцировать конфликт.

Полицейские неоднократно пытались успокоить водителя и предупреждали об ответственности за совершение неправомерных действий. Однако водитель в грубой форме нецензурно выражался в сторону патрульных и хватался за форменную одежду.

«Этого дебоширу показалось мало, после чего он резко схватил за руку полицейского и пытался ее выкрутить. Патрульного госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытый перелом пальца руки», - рассказали в полиции.

Водителю-нарушителю теперь, помимо административной,  грозит еще и уголовная ответственность за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 