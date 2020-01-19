В Харькове водитель-нарушитель правил дорожного движения сломал палец патрульному

В Харькове водитель автомобиля, нарушивший правила дорожного движения, причинил телесные повреждения патрульному, остановившему его.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, днем ​​18 января в Харькове патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение правил дорожного движения, водитель которого во время управления транспортным средством разговаривал по мобильному телефону.

Отмечается, что при общении с полицейскими мужчина начал провоцировать конфликт.

Полицейские неоднократно пытались успокоить водителя и предупреждали об ответственности за совершение неправомерных действий. Однако водитель в грубой форме нецензурно выражался в сторону патрульных и хватался за форменную одежду.

«Этого дебоширу показалось мало, после чего он резко схватил за руку полицейского и пытался ее выкрутить. Патрульного госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытый перелом пальца руки», - рассказали в полиции.

Водителю-нарушителю теперь, помимо административной, грозит еще и уголовная ответственность за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Агентство Телевидения Новости