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В России раскритиковали новый закон об образовании в Украине

В России раскритиковали новый закон об образовании в Украине

МИД России выразил недовольство принятым 16 января в Украине законом "Об общем среднем образовании".

В сообщении говорится, что после вступления в силу документа обучение на языке стран Евросоюза станет возможным только до пятого класса.

После этого преподавание на украинском языке будет постепенно возрастать с 20 до 60% времени занятий к девятому классу. Русскоговорящие дети также смогут учиться на родном языке до пятого класса, но после этого не менее 80% занятий должны проходить на украинском.

В МИДе отметили, что двойные ограничения затрагивают также и другие языки, например белорусский и идиш.

"16 января Верховная рада приняла закон "Об общем среднем образовании". С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", — указано в сообщении.

В МИД РФ обратились в ООН, Совет Европы с просьбой дать оценку новому закону в Украине.

Ранее закон раскритиковали в венгерской общине Закарпатья, назвав закон о среднем образовании "очередным шагом к украинизации".

 

Агентство Телевидения Новости

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