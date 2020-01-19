Иран начал самостоятельно расшифровывать "черные ящики" сбитого украинского самолета

Иран отрицает передачу Украине бортовых самописцев ("черных ящиков") сбитого лайнера "Международных авиалиний Украины", сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу Организации гражданской авиации Хасана Резаифара. В авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.

По его словам, иранские специалисты продолжают изучать самописцы "Боинга" рейса PS752:

"Мы пытаемся расшифровать "черные ящики"здесь, в Иране. В противном случае мы можем выбрать Украину или Францию, но решение об их отправке в другую страну пока не принято", - заявил он.

Хотя ранее глава Организации гражданской авиации Ирана заявлял о том, что технологий для расшифровки "черных ящиков" современных Boeing 737 у страны нет.

Помощь в расшифровке данных самописцев предлагали Канада и Франция, готовые работать даже с поврежденными "черными ящиками".

Утром 19 января тела погибших граждан Украины – двух пассажиров и девяти членов экипажа – доставили в аэропорт Борисполь. Там же проходит церемония прощания с ними.

Напомним, 8 января в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев. В авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины – двое пассажиров и девять членов экипажа. Кроме украинцев на борту самолета находились граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана: всего 176 человек.

Иран сперва отрицал свою причастность к катастрофе, сразу же заявив о технической неисправности самолета 2016 года выпуска, которые прошел обследование за день до вылета.

Однако 11 января командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде взял на себя всю ответственность за катастрофу. Согласно официальной версии, гражданский борт сбили по ошибке.

О том, что Boeing был атакован ПВО Ирана, заявляли лидеры США, Великобритании, Канады и НАТО.

В Тегеране эту версию отвергали, обвиняя Соединенные Штаты в "психологической войне".

Власти Украины на заявления западных партнеров реагировали сдержанно, и президент Владимир Зеленский призывал дождаться завершения расследования и воздерживаться от спекуляций. Но после признания Тегерана секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что истинная причина авиакатастрофы была известна ему еще 8 января. Тем не менее, ранее в СНБО утверждали, что рассматривают семь версий.

Агентство Телевидения Новости