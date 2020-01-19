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Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик

Пункта об автономии Донбасса в Минских соглашениях нет, - Сайдик

В Минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбассу, как на этом настаивает российская сторона, однако содержится положение об особом статусе ОРДЛО в пределах украинского децентрализации.

Об этом в интервью изданию Die Presse заявил австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе, сообщает Укринформ.

"Потом появился еще один элемент с российской стороны: требование автономии - понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять", - заявил он.

По словам Сайдика, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, "но сначала должна быть четко прояснена сторона с безопасностью".

В частности, нужно определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

"Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне X", - заявил Сайдик.

Напомним, президент Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки говорил, что закон об "особом статусе" нужно продлить, чтобы Украине не "выкручивали руки" при подготовке нового закона в Трехсторонней контрактной группе.

По его словам, в случае деэскалации на Донбассе позже в этот закон внесут формулу Штайнмайера.

12 декабря 2019 года Рада приняла изменения в Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.

18 декабря президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

После переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель 11 января президент РФ Владимир Путин снова потребовал внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины. По мнению российского президента, это является частью Минских соглашений.

 

Агентство Телевидения Новости

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