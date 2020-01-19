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Медведев объяснил отставку российского правительства

Медведев объяснил отставку российского правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев отставку своего правительства объяснил задачами политического обновления страны. Об этом он сказал в интервью Первому каналу 19 января.

В послании российского президента Владимира Путина были обозначены масштабные задачи по обновлению политической системы, в том числе правительства, парламента, самого президента и судебной системы, отметил Медведев.

"Чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - заявил экс-глава правительства.

Вторым фактором он считает время. Полномочия председателя правительства Медведев исполнял на протяжении почти восьми лет: "Это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание".

Своей новой должности Медведев не удивлен. По его словам, заместитель председателя Совбеза России - важная и нужная должность.

"И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я, естественно, согласился", - сказал он.

 

Агентство Телевидения Новости

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