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На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в утренней сводке.

Как отмечается, один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник применил станковый противотанковый гранатомет - 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

семь раз вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов было совершено 9 выстрелов;

рядом с Новоалександровкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

С началом этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

За текущие сутки потерь нет.

 

Агентство Телевидения Новости

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