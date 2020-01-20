Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:15
Просмотров: 42

В Украине - день памяти "киборгов", погибших при обороне Донецкого аэропорта

В Украине - день памяти киборгов, погибших при обороне Донецкого аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник утром принял участие в мероприятиях памяти "киборгов" - военнослужащих, которые в этот день в 2015 году погибли при обороне Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины.

"Глава государства вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола на территории Министерства обороны Украины", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно информации, также Владимир Зеленский пообщался с семьями военных.

Вместе с тем, в Минобороны Украины сообщили, что в понедельник утром колокол памяти пробил 50 раз, из которых 49 ударов звучало по защитникам Донецкого аэропорта.

"В Минобороны Украины почтили память героев-"киборгов" - защитников Донецкого аэропорта. Колокол памяти раздался 50 раз ... 49 ударов звучало по защитников ДАПа ... Вечная слава украинским Героям!", - говорится в аккаунте украинского оборонного ведомства в Твиттер.

Памятные мероприятия пройдут сегодня во многих городах Украины, в том числе и в Харькове.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 