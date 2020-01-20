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На границе с РФ харьковские таможенники изъяли старинные монеты и книгу Ленина

На границе с РФ харьковские таможенники изъяли старинные монеты и книгу Ленина

На Харьковщине в таможенном пункте пропуска «Гоптовка» во время прохождения контроля микроавтобуса, правоохранители выявили пассажира, который пытался провезти в Украину из России монеты с признаками культурной ценности.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы.

У пассажира среди личных вещей была только барсетка. Это и вызвало подозрение, хоть он и выбрал вариант прохождения контроля через «зеленый коридор». Именно в барсетке таможенники и обнаружили 20 монет 1920-х годов.

На нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 472 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, на таможенном посту «Большая Писаревка» у водителя легковушки, который ехал в РФ, среди гостинцев в багажном отделении таможенники обнаружили книгу 1934 года издания «В.И. ЛЕНИН «Империализм, как высшая стадия капитализма» на 111 страницах.

Правоохранители отметили, что данное печатное издание ограничено к перемещению через границу Украины и подлежит обязательному декларированию. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 471 Таможенного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

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