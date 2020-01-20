В Мерефе произошел пожар в котельной кинотеатра

В городе Мерефа Харьковского района накануне вечером произошел пожар в котельной кинотеатра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 19 января в 20:23 спасателям поступила информация о пожаре в котельной киноцентра «Спутник» на ул. Днепровской, 217.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, в помещениях кинотеатра находились 16 человек обслуживающего персонала, была объявлена ​​срочная эвакуация.

Котельная находилась в подвале заведения, имела отдельный вход и железобетонное перекрытие. Поэтому продукты горения внутрь его помещений не попадали.

Во время разведки газодымозащитная служба установила, что у металлического котла и на нем горят дрова на площади 7 кв.м.

В 20:59 спасатели локализовали его и в 21:37 полностью потушили. Пострадавших в результате пожара нет.

Причина возникновения пожара пока выясняется.

Агентство Телевидения Новости