В Мерефе произошел пожар в котельной кинотеатра
В городе Мерефа Харьковского района накануне вечером произошел пожар в котельной кинотеатра.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 19 января в 20:23 спасателям поступила информация о пожаре в котельной киноцентра «Спутник» на ул. Днепровской, 217.
Когда к месту вызова прибыли спасатели, в помещениях кинотеатра находились 16 человек обслуживающего персонала, была объявлена срочная эвакуация.
Котельная находилась в подвале заведения, имела отдельный вход и железобетонное перекрытие. Поэтому продукты горения внутрь его помещений не попадали.
Во время разведки газодымозащитная служба установила, что у металлического котла и на нем горят дрова на площади 7 кв.м.
В 20:59 спасатели локализовали его и в 21:37 полностью потушили. Пострадавших в результате пожара нет.
Причина возникновения пожара пока выясняется.