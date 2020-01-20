В Изюме задержали мужчину, который из-за долга забил знакомого до смерти

18 января около 8:00 в Изюме в полицию поступила инофрмация об обнаружении тела 43-летнего мужчины без признаков жизни в квартире по месту его жительства.

Полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался местный житель-ровесник погибшего, и задержали его.

Как выяснилось, накануне гибели между мужчинами произошла ссора на улице из-за денег, которые потерпевший должен был вернуть злоумышленнику. В результате конфликта мужчина был избит и скончался от полученных телесных повреждений.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости