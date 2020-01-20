Харьковского таможенника поймали на взятке в 500 долларов США

Харьковского таможенника разоблачили в получении взятки в размере 500 долларов США.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, инспектору таможенного поста сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Как было установлено, 19 января 2020 главный государственный инспектор таможенного поста Слобожанской таможни в поезде «Кривой Рог-Москва» на железнодорожном вокзале в Харькове получил взятку за несоставление административного протокола относительно нарушения порядка прохождения таможенного контроля.

В тот же день мужчина был задержан правоохранителями.

20 января 2020 таможеннику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании таможеннику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности.

Агентство Телевидения Новости