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Украинцам разрешили не ставить подписи в квитанциях при обмене валют

Украинцам разрешили не ставить подписи в квитанциях при обмене валют

НБУ урегулировал применение программных РРО для валютно-обменных операций: украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в связи с изменениями, которые были внесены в него Законом Украины №128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

"Вносятся некоторые другие уточняющие изменения, касающиеся порядка проведения валютно-обменных операций. В частности, отменяется необходимость проставлять на расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа", - подчеркнули в НБУ.

Также Нацбанк разрешил банкам использовать новейшие программные кассовые аппараты для осуществления обмена валют. Во время таких операций будет создаваться электронный документ, который будут приравнивать к обычной квитанции с подписью клиента.

 

Агентство Телевидения Новости

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