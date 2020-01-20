На Салтовке ограбили женщину: подозреваемый задержан

Мужчину, вероятно, причастного к грабежу, обнаружили харьковские патрульные вечером 19 января на Салтовке, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Как указывалось в сообщении полицейским, на улице Героев Труда неизвестный путем рывка открыто завладел сумкой, в которой находились денежные средства, мобильный телефон, паспорт и банковские карточки.

Заявительница сообщила прибывшим на место инспекторам приметы злоумышленника. В ходе отработки вызова патрульные обнаружили и задержали мужчину, который подходил по ориентировке, и у которого были найдены вещи заявительницы.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Задержанного передали следователям.

Агентство Телевидения Новости