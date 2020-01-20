Заключительный аккорд сезона-2019 в автослаломе

Эхо сезона 2019 году в автослаломе. Состоялось награждение победителей и призеров национальной гоночной серии по автомобильному слалому. Среди лауреатов оказалось много харьковчан.

Без национальной гоночной серии по автослалому "Лихолет" уже невозможно представить календарь отечественных соревнований по автоспорту. При этом организаторы соревнований в 2019 году еще и впервые провели в Харькове ночной этап с подсвеченными препятствиями. Всего в прошлом сезоне на различных трассах соревновались в этой гоночной серии 74 спортсмена.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

Сегодня прошло награждение национальной гоночной серии по автомобильному слалому, и я горжусь, что Харьков - это единственный город в Украине, который проводит такие гонки пятый год подряд.

Победителями прошлого сезона в классах "Профи", "Супер", "Стрит" и "Атлас" стали Эдуард Разумовский, Илья Черняев, Максим Головко и Дмитрий Михайский

Максим Головко, победитель гоночной серии "Лихолет-2019":

Это был очень интересный сезон. И мне было интересно ездить с моими соперниками, потому что всегда была борьба, и до последнего момента не было понятно, кто будет победителем этапа.

В этом году первый этап "Лихолету-2020" запланирован на середину марта.

Агентство Телевидения Новости