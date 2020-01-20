Элементы мужского стриптиза и психологический триллер: в театре Шевченко выступят актеры из Запорожья

В Харьков гости из Запорожья привезут совершенно новые спектакли и популярные постановки. Изюминкой станет пикантная комедия "Ladies Night" и психологический триллер "Загадочное ночное убийство собаки". И, если в первом случае зрителей ждут шутки и веселые сюрпризы, то во втором - спектакль станет возможностью задуматься над важными вещами. Увидеть сложный и полный противоречий мир взрослых глазами подростка, который оказался в необычной ситуации. В основе пьесы - роман Марка Хэддона. В Великобритании он стал национальным бестселлером.

Надежда Петренко, руководитель литературно - драматической части Запорожского областного театра молодежи:

Это очень серьезный, очень глубокий материал, проникновенный, никого не отпустит зрителей равнодушным из зала. В душе все перевернется, и наступит тот самый пресловутый катарсис, который должен наступить после хорошего спектакля.

Дарья Чебаненко, актриса Запорожского областного театра молодежи:

Главный актер в этом спектакле, Олег Абакуменко, он даже для того, чтобы более подробно и детально проникнуть в роль вообще вот в это состояние, понять психофизику аутиста, ездил в специализированные дома для того, чтобы пообщаться с ними. Понять, о чем они мыслят, как они мыслят.

На гастроли Запорожский театр молодежи отправится в полном составе. Впервые за десятки лет. Говорят - ездить по стране и за границу достаточно сложно, из-за больших затрат. Однако, посовещавшись, решили показать в этом году харьковским зрителям свою работу. В спектаклях актерская труппа запорожского театра задействована практически в полном составе.

Надежда Петренко, руководитель литературно - драматической части Запорожского областного театра молодежи:

Приезжает почти вся трупа. Понимаете, насколько ответственно и с какой любовью к Харькову мы относимся? Мы идем на большие расходы, но для того, чтобы показать театр во всей красе.

Дарья Чебаненко, актриса Запорожского областного театра молодежи:

Нам подыграли так, чтобы каждый мог выйти на сцену, поэтому если лазейка, что и тому, и тому можно сыграть, то дают всем возможность себя проявить на харьковской сцене.

Покажут свои спектакли, не только взрослые но и детские, актеры из Запорожья в харьковском театре Шевченко с 21 по 23 января.

Агентство Телевидения Новости