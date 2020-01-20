На турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка

Соревнования по джииу-джитсу превратилсь в выяснение отношение отнюдь не по правилам этого вида единоборств.

Эмоции возобладали над разумом во время турнира BJJ Moscow Winter Cup, проходившем в подмосковном Красногорске (Россия) .

После завершения спаррингов болельщики спустились в зону соревнований. Один из них затеял конфликт с участником турнира, после чего произошла массовая драка, которая то затихала, то возобновлялась с новой силой.

В итоге одному из драчунов понадобилась врачебная помщь.





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