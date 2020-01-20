Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:09
Просмотров: 88

На турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка

На турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка

Соревнования по джииу-джитсу превратилсь в выяснение отношение отнюдь не по правилам этого вида единоборств.

Эмоции возобладали над разумом во время турнира BJJ Moscow Winter Cup, проходившем в подмосковном Красногорске (Россия) .

После завершения спаррингов болельщики спустились в зону соревнований. Один из них затеял конфликт с участником турнира, после чего произошла массовая драка, которая то затихала, то возобновлялась с новой силой.

В итоге одному из драчунов понадобилась врачебная помщь.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 