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В Красноградском районе мужчина грабил могилы и продавал вещи с кладбища

В Красноградском районе мужчина грабил могилы и продавал вещи с кладбища

По подозрению в краже с кладбища полиция разоблачила 39-летнего жителя Красноградщины. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

С соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Красноградского района.

Женщина сообщила, что с места захоронения родственников исчезли металлические трубы. Аналогичные заявления также поступали в полицию с декабря 2019 года.

Жители из разных сел района жаловались, что места захоронения их родственников были повреждены.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний безработный местный житель, который в прошлом неоднократно совершал кражи.

Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что похищал различные элементы из могил и сбывал их, чтобы заработать на жизнь.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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