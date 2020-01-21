На все 100: Харьковский исторический музей отмечает юбилей

Харьковский исторический музей имени Н.Ф. Сумцова сегодня, 21 января, отмечает 100 лет со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В торжественном мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие заместитель Харьковского городского головы - управляющий делами исполнительного комитета Татьяна Чечетова-Терашвили, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, руководители и представители других музеев города, высших учебных заведений, общественных организаций, харьковчане.

В настоящее время музей имеет статус исследовательского, научно-методического и культурно-воспитательного центра.

«На протяжении века Харьковский исторический музей является форпостом сохранения исторического и культурного наследия в нашем городе. Вы профессионально и качественно охраняете объекты исторической ценности, которые были созданы нашими предшественниками и которые мы планируем передать нашему будущему поколению. То, что хранится здесь, позволяет увидеть всю правду нашей истории, понять ее суть, оценить то, что было, узнать, как жили в Харькове. Благодарю коллектив музея за труд, за безмерную любовь и преданность своему делу. Новых вам выставок, ярких экспозиций и благодарных посетителей!» - сказала Татьяна Чечетова-Терашвили.

Директор Харьковского исторического музея Владимир Цыгулев сообщил, что в настоящее время в музейном фонде насчитывается более 334 тыс. экспонатов.

«В 1920 году наш музей был номером один в Украине. И он всегда был лидером музейного дела благодаря Николаю Сумцову, который создал методику, как должен работать музей. Мы до сих пор пользуемся его наработками», - отметил Владимир Цыгулев.

К юбилею Исторического музея ГП «Укрпочта» выпустила тематический конверт и серию марок. Во время торжественного мероприятия почетные гости приняли участие в процедуре спецгашения конверта (обычно организуется ведомством почтовой связи по случаю выдающегося события или памятной даты).

Сегодня же в музее открылась обновленная экспозиция «Слобожане» - о формировании культуры Харьковского региона, и две новые выставки - «Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени» и «Традиции и просвещение. К 100-летию Харьковского исторического музея им. Н.Ф. Сумцова» - об истории учреждения. Многие из экспонатов харьковчанам покажут впервые, а коммуникацию с посетителями выстроят с помощью интерактивных зон.

В честь юбилея с 22 до 24 января музей можно будет посетить бесплатно.

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