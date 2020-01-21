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Харьковчанка заявила, что коммунальщики убили ее собаку - разбирается полиция

Харьковчанка заявила, что коммунальщики убили ее собаку - разбирается полиция

20 января в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило заявление от 53-летней жительницы села Высокий о принятии мер к работникам АО «Харьковоблэнерго». Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области. 

По словам заявительницы, работники коммунальной службы 16 января отключили дом заявительницы от электроснабжения и убили ее домашнее животное.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Агентство Телевидения Новости

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