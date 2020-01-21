Прорыв трубы в Основянском районе Харькова. 23 многоэтажки остались без воды

На этих кадрах водители пытаются продвигаться по затопленной дороге, по улице Александра Невского. Это последствия коммунальной аварии, из-за которой без воды остались 23 многоэтажки. Местные жители рассказывают: с такой проблемой сталкиваются не в первый раз.

Любовь, местная жительница

Что я могу сказать: потому что трубы уже негодные ничего. Надо менять, надо делать нормально. А так оно сколько раз прорывает, залатали и всё, и по новой снова.

В общем, под натиском воды оказались несколько дворов, по трём адресам, и прилегающие автомобильные дороги. Люди говорят, что очаг аварии находится на территории одной из школ.

Неля, местная жительница

Звонит дочка: "Мама, набирай воду, потому что тут потоп". Вот то набрала воду и, вот это вот, смотрю.

Сутра, на месте прорыва, работают коммунальщики. Масштаб аварии пока неизвестен, но к очагу продолжают стягивать все больше спецтехники. Но, не смотря на это, людей больше беспокоит тот факт, что из-за проблемы снова придется сидеть без воды, на протяжении нескольких дней.

Лариса, местная жительница

Всякое бывает в жизни. Авария есть авария. Просто сколько её будут делать - мы не знаем. Питьевая вода не подалась, поэтому приходится всё покупать. А сколько ждать, - сказали: двое суток.

С вопросами об этой ситуации журналисты обратились в "Харьковводоканал". Там рассказали, что на месте идут ремонтные работы водовода магистрального диаметра. Подачу воды пообещали возобновить до полуночи. А пока местные жители могут воспользоваться водой, которую подвозят автоцистернами.

Агентство Телевидения Новости