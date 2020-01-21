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Харьковчанин избил знакомую и оставил умирать в лифте

Харьковчанин избил знакомую и оставил умирать в лифте

Мужчина бросил женщину без сознания умирать в лифте дома и отправился в кафе, где совершил еще одно преступление, во время задержания злоумышленник причинил телесные повреждения сотруднику полиции, медики диагностировали у него сразу несколько переломов ноги. Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области. 

Как рассказал начальник Новобаварского отдела полиции Юрий Юрченко, 14 января в полицию поступил вызов от жителей многоэтажки по улице Петра Болбачана о том, что в лифте они обнаружили без сознания женщину с телесными повреждениями.

39-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу, однако на следующий день она умерла.

Принятыми мерами полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 47-летний харьковчанин.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры мужчина ударил стеклянной бутылкой женщину по голове, а затем нанес несколько ударов по туловищу.

Злоумышленник оставил женщину в лифте и направился к кафе, где завязал ссору с посетителем и охраной заведения.

Инспектор патрульной полиции Сергей Сазонов, прибывший по вызову вместе с напарником рассказал, что они попытались выяснить обстоятельства происшествия, пообщаться со свидетелями и правонарушителем.

Однако, мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался, угрожал физической расправой полицейским, а затем повалил одного из правоохранителей на землю и упал на него сверху.

Патрульный получил сразу несколько переломов конечности. Патрульные, в соответствии с нормами действующего законодательства, применили в отношении злоумышленника меры физического воздействия и спецсредство, и доставили его в Новобаварский отдел полиции.

"Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания", - отметил начальник Новобаварского отдела полиции Юрий Юрченко.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 10 лет заключения.


Агентство Телевидения Новости

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