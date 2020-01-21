Харьковчане просят откорректировать недавно восстановленный маршрут

На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой внести коррективы в троллейбусный маршрут №17.

"Огромная просьба откорректировать маршрут недавно восстановленного троллейбусного маршрута 17, направив его до конечной "Площадь Конституции" (как он и ходил до его отмены) , вместо "ст.м. Научная".

В настоящее время Лесопарк, Парк Горького, Сумской рынок, больницу им. Гиршмана с Площадью Конституции связывает только автобусный маршрут 202, который курсирует "по паровозному гудку".

А благодаря троллейбусу можно было бы дёшево и комфортно проехаться по самому центру города без пересадок", - говорится в прошении.

Если петиция за 90 дней наберет не менее 5 тысяч подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.

Агентство Телевидения Новости