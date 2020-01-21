"Турбоатом" отметил 86 лет со дня основания

С очередной годовщиной коллектив предприятия поздравил председатель ХОГА Алексей Кучер. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Кучер отметил, что «Турбоатом» и его продукцию хорошо знают не только в Украине, но и во всем мире, и пожелал заводу приумножать успехи.

«86 лет для такого предприятия - это младенец. Еще столько всего впереди. Я желаю вам здоровья, сил и уверенности. Я хочу, чтобы вы получали удовольствие от своей работы. Вы нам очень нужны», - сказал Алексей Кучер.

Обращаясь к работникам предприятия, он отметил, что именно от них зависит будущее «Турбоатома».

«Ваше развитие зависит от каждого из вас. Все то, что здесь есть, и то, что будет в дальнейшем, зависит от вас. Потому что люди - это основной потенциал любого предприятия. Машины, оборудование можно приобрести. А люди, их ум и руки, которые производят продукцию, - просто купить невозможно», - отметил председатель ХОГА.

Агентство Телевидения Новости