Праздники закончились: в городе утилизируют елки

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывозит со дворов жилых домов выброшенные елки и утилизирует их на специальных пунктах в дробильных установках. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Об этом сегодня, 21 января, рассказал журналистам начальник службы логистики КП «КВБО» Артем Семикопенко. По его словам, ежедневно с харьковских дворов предприятие вывозит около 30 самосвалов с елками на пункты утилизации.

Для этой работы в городе отведены четыре специальные площадки, оборудованные новыми современными дробильными установками, которые позволяют перерабатывать в день 80 куб. м деревьев - это примерно вагон елок.

«В этом году мы работаем с измельчительными установками, которые мобильны, универсальны, имеют высокую производительность и очень экономичны в плане расхода топлива по сравнению со старыми дробилками, работающими на базе тракторов. Все переработанные елки мы готовы передать людям, которым они необходимы для различных нужд. Для этого можно просто оставить заявку на предприятии, и если домовладение находится в черте города, мы можем их и доставить», - сообщил Артем Семикопенко.

По его словам, отходы от елок в основном используют для отопления помещений или утепления вольеров животных. Всего в этом сезоне, по подсчетам КП «КВБО», в Харькове утилизируют около 100 тыс. елок.

Работы будут завершены в течение двух недель. В летний сезон дробильные установки будут использоваться для переработки веток после кронирования деревьев.

На предприятии отметили, что с каждым годом количество выброшенных новогодних деревьев уменьшается – все больше харьковчан предпочитают устанавливать на Новый год искусственные елки.

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