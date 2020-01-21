Харьковчанин избил женщину, подрался с полицейскими и сломал ногу патрульному

В этом лифте жители многоэтажки в Новобаварском районе Харькова нашли окровавленную женщину. Сразу позвонили в "скорую" и полицию. Женщину отвезли в больницу, где она умерла на следующий день. По версии полиции, ее избил собутыльник.

Юрий Юрченко, начальник Новобаварского отдела полиции

Був встановлений 47-річний харків'янин, раніше засуджений, який скоїв цей злочин на грунті раптово виниклих неприязнених відносин та сумісного вживання спиртних напоїв. Речові докази по даній справі були вилучені

По версии правоохранителей, бросив окровавленную женщину в лифте, мужчина поехал в кафе, на автобусный терминал на Полтавском Шляхе. Там поссорился с посетителем и охранником. Администрация заведения самостоятельно решить конфликт не смогла, и вызвали патрульных. Когда те приехали, начал ругаться матом теперь уже на полицейских и бросаться в драку.

Сергей Сазонов, инспектор Патрульной полиции

Скоротивши відстань, правопорушник штовнув інспектора поліції, який впав, і правопрорушник впав на нього . Мною було прийнято рішення про застосування фізичної сили та було притримано правопорушника на землі.

У патрульного, на которого упал нападающий, переломы ноги.

Сейчас мужчина задержан. Ему объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. Это - сопротивление полицейскому, нападение на полицейского и умышленное нанесение тяжких повреждений. Если вину докажут в суде, задержанному грозит 10 лет колонии.

Агентство Телевидения Новости