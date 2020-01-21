В кафе возле прокуратуры Чугуева продавали нелегальный алкоголь. За что местные активисты получили угрозы

Сорок литров контрафактного алкоголя нашли правоохранители во время обыска в двух кафе в Чугуеве. Особенность преступления в том, что реализация спиртного происходила в поле зрения местных правоохранителей - просто рядом со зданием прокуратуры и возле автовокзала.

И о том, что в этих заведениях реализуется нелегальный алкоголь, неоднократно сообщали местные активисты. Но реакции правоохранителей они так и не дождались. А вот отреагировали неизвестные, которые к двери офиса борцов с контрафактным алкоголем принесли гроб, крест и даже воткнули топор в дверь.

Роман Лихачев, адвокат

Более того, наши сотрудники даже сняли видео, когда происходит реализация алкоголя без лицензии, то есть это все было прекрасно видно на видео, после этого мне и «прилетел» топор, принесли гроб, после этого дело забрала прокуратура области, и наконец-то в сентябре было внесено в ЕРДР, и лишь после сюжета IСТV, что реализация продолжается, наконец-то проведены обыски.

О том, что в известных наливайках все же такие изъят контрафактный алкоголь, стало известно из постановления Киевского райсуда.

В областной прокуратуре пока это дело не комментируют, но как показывает документ, в двух точках на территории вокзала и у местной прокуратуры было изъято 12 пластиковых емкостей по 1,5 литра, 6 стеклянных бутылок по 1 литру, 10-литровый тетрапак с прозрачной жидкостью с запахом спирта, еще 5-литровую пластиковую бутылку с коричневой жидкостью с запахом спирта и блокнот с черновыми записями.

Активисты допускают, что речь идет о "черной" бухгалтерии, ведь места продажи были очень популярны среди местных.

Обыски были проведены в рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

Роман Лихачев говорит, что надеется, что после того, как это расследование будет завершено и будут найдены организаторы незаконного сбыта алкоголя, возможно, будет раскрыто и дело в отношении угроз в его сторону.

Агентство Телевидения Новости