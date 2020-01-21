13 лет спустя: ЕСПЧ признал, что украинские суды нарушили право АТН на свободу слова - подробности

История, которая закончилась обращением в Европейский суд по правам человека, началась в 2006 году с рядового, казалось бы, информационного сообщения. Новости АТН рассказали о происшествии с участием сотрудника милиции, который на ходу выпал из троллейбуса.

Общественный резонанс был связан не только с серьезными травмами, которые получил милиционер, но и с тем, что за короткое время это был не первый инцидент с сотрудником МВД.

В частности, на основании слов очевидцев, работников транспортного предприятия, врачей и самих правоохранителей было озвучено, что милиционер сам открыл дверь, когда троллейбус двигался. И что проверялась версия о том, что он мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но она не подтвердилась.

Михаил Литвяк, начальник городской службы безопасности дорожного движения, 18.07.2006

Когда мы дожидались работников Госавтоинспекции, подошла женщина и сказала, что потерпевший на ходу открывал третью дверь, даже пассажиры ему кричали: «Что вы делаете?» Но он не послушал.

Владимир Маркин, заместитель начальника уголовного розыска Киевского РОВД

Достоверно подтверждено, что он находился не в состоянии алкогольного, а тем более наркотического опьянения. Перемещался в троллейбусе 24 маршрута и между остановками «Химчистка» и «Познанская» выпал из дверей троллейбуса.

Несмотря на то, что корреспонденты АТН представили оба утверждения именно как версии и уделили внимание событию исключительно потому, что оно имело большой общественный резонанс, мать пострадавшего обратилась в Киевский райсуд с иском о защите чести и достоинства. Обжаловались даже не сами факты, а то, что новость вроде бы опорочила правоохранителей. И местные судьи поддержали семью правоохранителей.

Олег Юхт, директор телекомпании АТН

На тот момент это было беспредельное решение, нам в суде записали, а сообщение было правдивое, что мы порочим правоохранительные органы, не опровергается наше сообщение, а то, что мы порочим правоохранительные органы. И да, на тот момент это было принципиальное решение, и понадобилось аж тринадцать лет, чтобы справедливость восторжествовала.

Европейский суд по правам человека действительно в течение долгого времени - а это практика этого учреждения - рассматривал все обстоятельства дела: аргументы сторон, аргументы национальных судов и особенности национального законодательства. И пришел к выводу, что в деле "АТН против Украины" судами по отношению к журналистам действительно было нарушено фундаментальное право - право на свободу мнений и высказываний.

Агентство Телевидения Новости