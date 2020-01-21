Харьковский исторический музей сегодня отметил 100-летие

Заведующий вторым научным экспозиционным отделением показывает витрину, посвященную первому директору Харьковского исторического музея Николаю Сумцову.

Константин Дубин, заведующий вторым научным экспозиционным отделением

Напередодні сторіччя музейного ювілею ми, для нас логічним було створити виставку, яка була присвячена всім цим віхам, сторіччю музею, як він розвивався, як він змінювався протягом останнього століття. І тут ви, власне, може бачити основні такі акценти, які ми виділили

Сегодня Харьковский исторический музей имени Николая Сумцова отмечает свой столетний юбилей. В честь солидной даты в нем открыли обновленную экспозицию - «Слобожане» и две новые выставки. В частности, будут презентовать музейные экспонаты, которые никогда не демонстрировались.

Владимир Цигулев, директор Харьковского исторического музея

Здесь фотовыставка, здесь предметы наши, а здесь - с этой стороны у нас золото - наши драгоценные металлы. Ну, и многие предметы, которые в общем то в экспозициях не было

Кроме того, специально к празднованию Национальный банк выпустил юбилейную монету номиналом 5 гривен, а «Укрпочта» - марку. В честь праздника с 22 до 24 января музей можно будет посетить бесплатно.

Ольга Махортова, посетительница

Дійсно - це експозиція дуже цікава і свято сьогодні вийшло дуже цікаве, бо це дуже визначна подія для всієї Слобожанщини та, мабуть, для України в цілому

Сегодня Харьковский исторический музей один из крупнейших музеев Украины. Ежегодно он принимает более 200 тысяч посетителей. А уникальная фондовая коллекция насчитывает более 330 тысяч предметов.

Агентство Телевидения Новости