На Балаклейщине в пожаре погиб мужчина
Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, 21 января в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Авдеевка Балаклейского района.
По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Прибывшие на место происшествия выяснили, что огонь вспыхнул в помещении частного домовладения.
В результате пожара погиб 51-летний владелец дома.
По заключению экспертов, вероятной причиной возникновения пожара стало нарушение правил использования печи на твердом топливе.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается. Окончательная причина пожара устанавливается.