На Балаклейщине в пожаре погиб мужчина

Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, 21 января в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Авдеевка Балаклейского района.

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Прибывшие на место происшествия выяснили, что огонь вспыхнул в помещении частного домовладения.

В результате пожара погиб 51-летний владелец дома.

По заключению экспертов, вероятной причиной возникновения пожара стало нарушение правил использования печи на твердом топливе.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Окончательная причина пожара устанавливается.

Агентство Телевидения Новости