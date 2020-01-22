На Харьковщине празднуется День Соборности Украины

Торжественные мероприятия по случаю государственного праздника состоялись 22 января у памятника Тарасу Шевченко в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

22 января 2020 отмечается 101-летие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

В мероприятии приняли участие около 2000 человек: воины АТО и ООС, представители общественности, жители Харькова и руководство области.

«Соборность - это извечная мечта украинцев. Это повседневная и сплоченная работа каждого из нас. Сегодня мы еще больше, чем раньше, стремимся достичь ее и продолжаем за нее бороться. Крым - это Украина. Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей - это Украина. Только вместе - мы сильны, едины и непобедимы», - отметил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Охрану порядка обеспечивали 60 сотрудников полиции ГУНП в Харьковской области и 50 патрульных полицейских.





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