Украинская теннисистка проиграла cо скандалом во втором круге Australian Open

Соперницей второй ракетки Украины Даяны Ястремской во втором круге Australian Open была экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки.

Ястремская проиграла в двух сетах - 5:7, 5:7.

После матча Возняцки публично обвинила Ястремскую в хитрости из-за того, что украинская теннисистка, по мнению датчанки, взяла медицинский тайм-аут не из-за проблем со здоровьем, и что так Ястремская уже поступала и раньше.

За Даяну заступился ее тренер Саша Бажин. Он заверил, что Ястремская не хитрила, а действительно уже несколько дней испытывает проблемы с травированной ногой.

В женском же одиночном разряде на Australian Open осталась из украинок лишь Элина Свитолина, которая завтра проведет свой матч второго круга против американки Лорен Дэвис.





Агентство Телевидения Новости