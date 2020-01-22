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Украинская теннисистка проиграла cо скандалом во втором круге Australian Open

Украинская теннисистка проиграла cо скандалом во втором круге Australian Open

Соперницей второй ракетки Украины Даяны Ястремской во втором круге Australian Open была экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки.

Ястремская проиграла в двух сетах - 5:7, 5:7.

После матча Возняцки публично обвинила Ястремскую в хитрости из-за того, что украинская теннисистка, по мнению датчанки, взяла медицинский тайм-аут не из-за проблем со здоровьем, и что так Ястремская уже поступала и раньше.

За Даяну заступился ее тренер Саша Бажин. Он заверил, что Ястремская не хитрила, а действительно уже несколько дней испытывает проблемы с травированной ногой.

В женском же одиночном разряде на Australian Open осталась из украинок лишь Элина Свитолина, которая завтра проведет свой матч второго круга против американки Лорен Дэвис.


Агентство Телевидения Новости

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