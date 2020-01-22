Как харьковчане пользуются мобильным интернетом?

Когда мы просыпаемся, первым делом рука тянется к смартфону, проверить ленту в соцсетях.

Живя в эру интернета, уже сложно представить свою жизнь без телефона. А с появлением третьего и четвертого поколений мобильного интернета дневное потребление мобильного интернет-трафика увеличилось в 30 раз. Ведь теперь есть возможность смотреть видео в лучшем качестве HD, играть в онлайн-игры без задержек, и для бизнеса немало преимуществ: интернет-торговля, онлайн-обучение, разнообразные логистические сервисы и, конечно, работа на удаленке.

С такими возможностями большинство людей уже не представляют свою жизнь без смартфона. По статистике сегодня 74% украинцев используют для выхода в Интернет свой смартфон, а 45% - называют его основным устройством для выхода во «всемирную паутину».

Чтобы узнать, какие изменения произошли в 2019 году в привычках харьковчан, которые пользуются мобильным интернетом, мы пообщались с Константином Сотниковым, руководителем департамента эксплуатации мобильной сети lifecell.

- lifecell активно инвестирует в покрытие. Цель компании - сделать связь в условиях увеличенных нагрузок на сеть стабильной и качественной не только в крупных городах, но и на автодорогах, и в селах. В 2019 году мы запустили 4G в еще 45 населенных пунктах Харьковской области и улучшили существующую связь. Пока мы наблюдаем, что именно города-миллионники являются лидерами по пользованию мобильным интернетом. Так, харьковчане, которые пользуются lifecell, стали потреблять на 62% больше мобильного интернет-трафика в этом году по сравнению с прошлым», - отметил Константин.

- Какие сервисы популярны среди ваших абонентов?

- Если говорить о том, для чего абоненты lifecell используют мобильный интернет, то, в первую очередь, это видеосервисы - 36%, интернет-трафик через браузер и приложения - 33%, соцсети - 26%, мессенджеры - 4%

- Кто чаще всего пользуется мобильным интернетом?

- Мужчин-пользователей 4G среди абонентов lifecell пока гораздо больше, чем женщин - 62% против 38% соответственно. По возрасту почти половина из них — это люди в возрасте от 26 до 35 лет. Пока меньше преимуществами новой технологии пользуются абоненты 66+ лет

- Какие тарифные планы выбирают жители Харькова?

- Лидером по популярности среди абонентов lifecell в Харькове стал тарифный план «Лайфхак». Этот тариф создан для тех абонентов, которые одинаково любят «сидеть» в интернете и общаться по телефону с помощью обычной голосовой связи

- Какие особенности этого тарифа?

- Это единственный на украинском рынке тарифный план, где объем интернет-трафика определяется количеством потребленных гигабайт в прошлом месяце, к которым гарантированно добавляются еще 20 ГБ. Например, если в декабре вы много просматривали видео, слушали музыку, играли в онлайн-игры и использовали 10 ГБ трафика, тогда в январе вам будет начислено это же количество, 10 ГБ, плюс гарантированные 20 ГБ. Также, в «Лайфхак» входит еще безлимит на соцсети и 1500 минут на 4 недели для звонков на все номера по Украине, которые можно заменить на безлимит в сети lifecell и 150 минут на другие номера. Недавно мы установили неизменную цену 150 гривен до конца 2020 года на этот 4-недельный пакет услуг.

Агентство Телевидения Новости