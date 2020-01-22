Реставрацию Шаровской усадьбы продолжит крупнейший концерн

21 января украинский департамент Agricultural Solutions компании BASF провел конференцию практических решений под лозунгом «Зрощуй та зростай!», во время мероприятия представители компании анонсировали продолжение масштабного культурного проекта «Восстанавливай с Архитект» — реставрацию объектов входной группы Шаровского дворцово-паркового комплекса в Харьковской области. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания планирует совместно с аграриями и представителями бизнеса продолжать проект по восстановлению части Шаровского архитектурного комплекса.

«Сохранение культурно-исторического наследия страны — задача каждого сознательного украинца. Именно поэтому, реконструкция комплекса — значительное событие не только для компании BASF, но и для всей Украины. Мы хотим, чтобы проект «Возрождай с Архитект» стал не только примером для других компаний, но и побуждал их присоединиться к восстановлению и сохранению исторических памятников Украины ради будущих поколений», — отметил руководитель департамента Agricultural Solutions BASF в Украине, Молдове и странах Кавказа Андрей Касьян.





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