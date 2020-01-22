Харьковчане просят о новом троллейбусном маршруте

На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой ввести новый троллейбусный маршрут в городе.

"Недавно открыли новый троллейбусный маршрут № 47 ст. Метро "Героев Труда" до ул. Н. Ужвий. По ул.

Дружбы Народов строится новый микрорайон и население микрорайонов Северная 1,2,5 в несколько раз превышает количество населения микрорайонов Северная 3,4.

Нужен новый маршрут троллейбуса по ул. Дружбы Народов", - говорится в прошении.

Если за 90 дней петиция наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.

Агентство Телевидения Новости