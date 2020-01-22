Из-за тумана пришлось прервать футбольный матч

Команды начинали играть при нормальных условиях. А затем возник туман. С каждой минутой он становился все гуще и гуще.

Так случилось в матче 1/8 Кубка Нидерландов по футболу между "Фортуной" из Ситтарда и роттердамским "Фейеноордом".

На 64-й минуте арбитр из-за густого тумана остановил матч. Спустя полчаса лучше видно не стало.

В результате было принято решение доиграть этот поединок 28 января с 64-й минуты и со счета 1:1, при котором матч был прерван.





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