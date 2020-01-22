"Игры несломленных-2020" Харьковчанин Сергей Наумов готовится к соревнованиям в Нидерландах

В зоне антитеррористической операции Сергей Наумов находился в самое трудное для страны время. С апреля по сентябрь 2014 по ротациям находился в Изюме, Славянске, Донецкой и Луганской областях. О том, что находится на фронте родным не говорил.

Сергей Наумов, участник Национальной сборной на "Играх несломленных"

Я дивлячись на те, як переживає мати за свою подругу, в якої хтось пішов чи кадровий, чи був мобілізований. Тобто, до цього розмова не доходила. Я там відшутковувася, казав, що я десь на стрільбах проводжу заняття, тобто це відомо їм не було

В сентябре 14-го года получил ранения. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и частичное поражение ног. После лечения пришел в спортзал.

Сегодня ветеран АТО Сергей Наумов член сборной команды Украины на «Играх несломленных». Несмотря на ранения, которые получил во время боевых действий, за 2 года тренировок теперь опережает даже молодежь. Хотя "пиковые" нагрузки из-за контузии - запрещены, рассказывает тренер Сергея - Александр Чернышев.

Александр Чернышев, заслуженный тренер Украины

Он пришел 130, 140 жал лежа, опять же техника, конечно, хромала. Человек занимался непрофессионального, занимался просто так и буквально за 2 года, на Чемпионате Украины он уже жал 165, сейчас 170 уже. Ну, цель 180. Будем стремится к этому

Несмотря на то, что в 2015 Сергей не прошел первый отбор в национальную сборную - в этом году едет на соревнования от Харькова. Среди 20 спортсменов он единственный, кто будет соревноваться сразу в двух номинациях. В мае Сергей станет участником пятых "Игр несломленных". Будет испытывать свои силы в двух дисциплинах - пауэрлифтинге и гребля на тренажере. Спорт — это толчок к тому, чтобы двигаться вперед. Поэтому такие соревнования для военнослужащих, которые были ранены, способ вернуться к жизни, говорит Сергей.

Сергей Наумов, участник Национальной сборной на "Играх несломленных"

Реабілітація потрібна перш за все не тільки для військових, які отримали поранення, а як приклад і основа для інших людей, які в собі закрилися, знаходяться в периферії, у кого немає можливості чимось зайнятися, які залишилися без роботи

Сейчас Сергей Наумов тренируется 4 раза в неделю. Вместе с тренером надеется, что на соревнованиях станет призером сразу в двух номинациях.

Агентство Телевидения Новости