Зебре Марти привезли нового жениха. Закончились ли поиски прежнего?

У полосатой красавицы Марти появился новый жених Мартин.

В Экопарке не скрывают - самец зебры приехал из Кишиневского зоопарка на замену самцу Джуманджи, сбежавшему еще в августе прошлого года.

С тех пор Марти очень скучала, и в мультиплекс благодаря программе обмена животными, привезли ей трехлетнего полосатого красавца.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Приехала она к нам в переноске с Молдовы, её грузило там насколько, нам говорил перевозчик, 12 человек, ну, животное на самом деле тяжелое, и переноска килограмм 150. Ну, грузило 12, а выгружало всего лишь 6. Общительный на самом деле, с первого раза, не принюхиваясь, начали вместе гулять по большому нашему вольеру. Никаких проблем не было абсолютно.

Поиски жениха-беглеца, рассказывает главный зоолог "Фельдман Экопарка" Елена Фомичева, не останавливаются. И хотя последний раз вероятные следы зебры видели еще в конце октября, в Экопарке все еще не теряют надежду, что беглеца найдут, потому как границу, уверены, самец не пересекал.

Елена Фомичева, главный зоолог "Фельдман Экопарк"

Два раза в неделю какое-то определенное количество людей, то есть кто-то, кто занимается квадрокоптером, то есть кто-то кто с тепловизором, ну от 3 до 10 человек, получается.

В Экопарке рассматривают несколько возможных печальных итогов: зебру могли застрелить браконьеры, сбить машиной, или полосатый мог просто съесть что-то не то в лесу и умереть, что вероятнее всего. Но вот если он все же еще где-то себе бегает, то с кормом и водой, уверяет Елена Фомичева, у него точно проблем не должно быть - благодаря удивительно теплой зиме.

Елена Фомичева, главный зоолог "Фельдман Экопарк"

Животное приехало из Аскании-Нова, там где он жил на очень больших территориях, то есть в принципе животное, не привыкшее к вольерам, не привыкшее к закрытым пространствам, и поскольку зима теплая в этом году - кормовая база для него вполне достаточная. Зебры очень хорошо едят ветки кустарника, а в ивняке и прочем кустарников очень много, в некоторых местах ещё есть трава, которую можно кушать, поэтому животное не голодное.

От новоиспеченной пары в дальнейшем ждут полосатое потомство. Сейчас зебриная семья живет в просторных апартаментах под названием «Африка» с антилопами и страусами. У теплолюбивых животных есть даже некие собственные зимние «квартиры».





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