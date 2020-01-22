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Водитель под действием наркотиков устроил ДТП и перекрыл улицу в центре Харькова

Водитель под действием наркотиков устроил ДТП и перекрыл улицу в центре Харькова

Сегодня около 16:00 на улице Чернышевской, 8 столкнулись автомобили Nissan и Audi: пострадавших в результате аварии нет.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, правила дорожного движения (пункт 13.1 ПДД Украины) нарушил водитель Nissan, а во время оформления ДТП патрульные выявили у мужчины признаки наркотического опьянения. 

На водителя Nissan были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП. 

По словам водителей, проезжавших по примыкающим улицам, в течение получаса Чернышевская была перекрыта.

Агентство Телевидения Новости

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