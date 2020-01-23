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На Пушкинской ночью загорелся кофейный автоприцеп

На Пушкинской ночью загорелся кофейный автоприцеп

В Киевском районе Харькова ночью загорелся кофейный автоприцеп.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 23 января в 4:36 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобильном прицепе для приготовления кофе, который был припаркован на тротуаре возле проезжей части напротив дома №82 на ул. Пушкинской, 82.

На момент прибытия спасателей кофе трейлер горел изнутри на площади около 3 кв.м.

Спасатели установили, что в трейлере также хранились 2 газовых баллона. Их чрезвычайники немедленно убрали из зоны горения, чтобы не допустить их взрыва.

В 4:44 пожар локализовали, в 5:01 - ликвидировали. Причина его возникновения выясняется. В тушении огня принимали участие 5 спасателей. Пострадавших в результате ЧП нет.

Агентство Телевидения Новости

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