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В Австралии разбился самолет, тушивший пожары: трое погибших

В Австралии разбился самолет, тушивший пожары: трое погибших

В Австралии во время тушения лесных пожаров разбился самолет. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Пожарная служба заявила, что потеряла связь с самолетом C-130 Hercules около 14:00 среды по местному времени.

"Похоже, в результате аварии в районе Сноуи Монаро выживших нет", - заявила глава юго-восточного штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

Напомним, лесные пожары начались на востоке Австралии в октябре. За последние месяцы выгорело около пяти миллионов гектаров леса, погибли, по меньшей мере, 24 человека, а также более миллиарда животных.

В нескольких засушливых районах Австралии после пожаров прошли дожди.

 

Агентство Телевидения Новости

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