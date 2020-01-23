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На Донбассе - 6 обстрелов за сутки, погиб боец ООС

На Донбассе - 6 обстрелов за сутки, погиб боец ООС

22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность», - говорится в сообщении штаба ООС.

Четыре обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;

неподалеку от Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Водяное - с 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета.

Два вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Майорского - из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.

По состоянию на 7:00 23 января, с началом этого периода российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

По данным штаба ООС, за текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

 

Агентство Телевидения Новости

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