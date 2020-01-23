На Донбассе - 6 обстрелов за сутки, погиб боец ООС
22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
Об этом в Фейсбук сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.
«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность», - говорится в сообщении штаба ООС.
Четыре обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;
неподалеку от Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
рядом с населенным пунктом Водяное - с 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета.
Два вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Майорского - из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.
По состоянию на 7:00 23 января, с началом этого периода российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
По данным штаба ООС, за текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.